Memphis Depay sembra non rientrare nei piani del tecnico del Barcellona Xavi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo sull'attaccante olandese si registrano gli interessamenti di Tottenham, Lione (sua ex squadra), Inter, Milan, Napoli e, soprattutto, Juve. I bianconeri, che lo avevano già seguito la scorsa estate, potrebbero tornare a pensare a lui vista la necessità di rinforzare l'attacco dopo l'addio ormai imminente di Paulo Dybala.