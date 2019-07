Il futuro di James Rodriguez resta tutto da definire. Mentre il compagno di Nazionale, Juan Cuadrado, lo chiama in Serie A, il trequartista in uscita dal Real Madrid deve riflettere sulla scelta tra Atletico Madrid e Napoli. Attenzione, però, al possibile rientro in gioco della Juventus, che, secondo quanto riportato da As in Spagna, potrebbe partire all'assalto di James sfruttando la situazione di stallo creatasi tra le restanti due pretendenti. Palla a Fabio Paratici, per trattare col Real e con il suo agente, Jorge Mendes.