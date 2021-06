Oggi nasce, concretamente, la Juventus di Max Allegri. Il tecnico livornese è atteso alla Continassa per un confronto con la dirigenza, momento chiave per costruire ciò che verrà. Esporrà i suoi punti cardine da cui vorrà ripartire, tra cui c’è Paulo Dybala, il cui rinnovo potrebbe subire un’accelerata in base alle priorità del club. In Spagna ci pensa l’Atletico Madrid ma, come riporta Todofichajes.com, dovrà rinunciarsi, ribadendo la volontà del club bianconero di puntare sulla Joya, che potrebbe accettare una potenziale offerta da 10 milioni di euro per il prolungamento contrattuale.