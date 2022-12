Sono giorni concitati in casa Juve, con il popolo bianconero che si interroga su quello che accadrà in società nelle prossime settimane. La speranza è che non venga coinvolta anche la squadra dal punto di vista delle penalità, ma al momento è difficile fare previsioni. Questo però non frena quelle che sono le trattative di, con la Vecchia Signora che è ancora allada consegnare a mister Allegri per il proseguo della stagione. I nomi più caldi sono quelli di Odriozola e Karsdorp, con molte altre alternative che farebbero al caso della Juve qualora dovessero saltare le piste che portano all'ex Viola e al giallorosso.- Oltre a Grimaldo infatti piacciono anche Maehle e Singo, ma è dalla Spagna che in queste ore sta subentrando una nuova ipotesi. Già perchè stando a quanto riportato da Mundo Deportivo la Juve si sarebbe messa sulle tracce di. I bianconeri hanno già monitorato il profilo del laterale del Borussia Dortmund già in passato e ora potrebbero bussare nuovamente alla porta del club tedesco. Ci sarebbe però da battere la, da tempo sulle orme del 31enne e che al momento sembra essersi creata una corsia preferenziale.