La trattativa per portare Arkadiusz Milik alla Juve sembra ormai essere in dirittura di arrivo, con l’ex attaccante del Napoli che potrebbe fare il suo ritorno in Italia già nei prossimi giorni. Madama però non esclude definitivamente anche la pista che porta a Memphis Depay, perché stando a quanto riportato dal portale spagnolo Sport, il club della Continassa proverà l’ultimo disperato tentativo per convincere l’attaccante del Barcellona a trasferirsi all’ombra della Mole.