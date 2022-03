Negli uffici della Continassa continua la caccia ai giocatori da consegnare a mister Allegri nella prossima stagione, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions League che ha portato un clima di sconforto generale in tutto l'ambiente. Dopo aver perfezionato l'attacco con l'arrivo di Vlahovic, ora si pensa a sistemare anche difesa e centrocampo, con due obiettivi che potrebbero arrivare dallo stesso club ad esaudire le richieste di Madama. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net infatti, i bianconeri starebbero studiando il piano per arrivare al doppio colpo Rudiger-Jorginho, entrambi in'uscita dal Chelsea. Il primo si libererebbe a costo zero ma la concorrenza è agguerrita, più semplice invece arrivare al Campione d'Europa.