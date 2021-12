La Juventus alla ricerca di un 9. Negli ultimi turni di campionato, una cosa è emersa in maniera preponderante: la squadra di Massimiliano crea tante occasioni, ma non concretizza. Ultimo esempio, il match di ieri sera contro il Genoa. Per questo, gli uomini di mercato si starebbero guardando in giro e, secondo quanto riporta il portale spagnolo specializzato nel mercato todofichajes, l'obiettivo dei bianconeri sarebbe Edinson Cavani, che potrebbe essere acquistato per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.