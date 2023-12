Timo, ex attaccante del Lipsia, sembra non aver trovato la sua piena dimensione in Germania. Le voci provenienti dal quotidiano spagnolo Todo Fichajes indicano un crescente interesse da parte di club italiani come Juventus e Milan per l'acquisizione del giocatore, precedentemente in forza al Chelsea. Werner, noto per la sua velocità e abilità nel reparto offensivo, potrebbe presto diventare oggetto di attenzione del mercato calcistico italiano. Questa possibile mossa sottolinea l'attrattiva del talento di Werner per i club di Serie A, aprendo la porta a nuove prospettive nella sua carriera in un nuovo contesto calcistico.