La Juventus guarda anche in Spagna per la difesa del futuro: secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, i bianconeri hanno messo gli occhi su Ronald Araujo, uruguaiano classe 1999 del Barcellona capace di andare anche a segno nel 4 a 0 del Clasico. In scadenza al 30 giugno 2023, secondo i dati Transfermarkt vale 35 milioni di euro.