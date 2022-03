Dopo la tragica notte di ieri che ha portato l'Italia fuori dai Mondiali in Qatar da Campioni d'Europa in carica, bisogna rialzare la testa e concentrarsi esclusivamente sul rush finale di un campionato che si preannuncia avvincente. La Juve vuole continuare a tenere l'Atalanta a debita distanza dal quarto posto, magari inseguendo quel sogno scudetto non del tutto tramontato e con l'Inter di Simone Inzaghi all'orizzonte. Ma negli uffici della Continassa si continua a lavorare incessantemente anche sul futuro, con molti obiettivi di mercato che sono finiti nel mirino di Madama già da diverso tempo.



SITUAZIONE MORATA - Ci sarebbero però alcune priorità da considerare prima di iniziare a guardare altrove. Una di queste è legata sicuramente al futuro di Alvaro Morata, non del tutto certo della sua permanenza all'ombra della Mole. 'El Canterano' piace tantissimo Allegri e non a caso è il giocatore più impiegato dall'allenatore spagnolo, ma il forte ostacolo sarebbe però rappresentato dalle pretese del suo club detentore, l'Atletico Madrid. I Colchoneros infatti, non vogliono scendere al di sotto della soglia concordata nell'estate del 2020 e che si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico Mundo Deportivo, la Juve vorrebbe si riscattare Morata ma ad una cifra inferiore e vicina ai 15 milioni.



LA SOLUZIONE - Ecco che dunque si potrebbe andare incontro ad una soluzione che metterebbe d'accordo entrambi i club. La formula sarebbe quella di un pagamento dilazionato in due o addirittura 3 anni, con l'Atletico che percepirebbe la cifra pattuita agiando al tempo stesso le manovre economiche di 'Madama'. L'ostacolo però potrebbe essere rappresentato dalla variazione del regolamento FIFA legato ai prestiti che, avverrà a partire dalla prossima stagione.