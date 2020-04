3









Piedi buoni e qualità, Arthur Melo è il profilo perfetto per Maurizio Sarri. Se poi aggiungiamo anche che è un classe '96 (compirà 24 anni ad agosto) l'investimento sarebbe ancora più importante. Oggi il centrocampista del Barcellona era sulla prima pagina del Mundo Deportivo, giornale spagnolo molto vicino al club blaugrana: "La Juve stringe per Arthur". L'allenatore vuole a tutti i costi il brasiliano classe '96 per rinforzare il centrocampo dove quest'anno ha avuto più di un problema, la dirigenza studia la strategia giusta per provare a portarlo in Italia.



SCAMBIO - In un mercato condizionato dalla pandemia coronavirus molti affare saranno chiusi attraverso gli scambi. Per aprire la trattativa per Arthur Paratici è pronto a mettere sul piatto Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi, che il Barça stava seguendo da diversi mesi (a gennaio era stato offerto Rakitic in cambio dell'ex Fiorentina), il club spagnolo risponde chiedendo Rodrigo Bentancur o, in alternativa Merih Demiral e Mattia De Sciglio. Discorsi che presto potranno essere intavolati per trovare la quadra.



QUALITA' - Il Barcellona l'ha preso nell'estate 2018 dal Gremio spendendo 31 milioni di euro più 9 di bonus, chi l'ha visto giocare da vicino gli ha piazzato su l'etichetta del nuovo Xavi o Iniesta. Con le sue giocate ha convinto fin da subito società e allenatore, totalizzando 44 presenze nella prima stagione in Spagna, con tanto di assist al debutto contro l'Alaves. Quattro gol e quattro assist in 23 partite quest'anno fino allo stop, ha giocato 90' nella vittoria contro l'Inter nella gara d'andata di Champions e ha avuto solo un problemino a fine 2019 per un'infiammazione all'osso pubico. Insomma, Arthur è un vero e proprio talento da non farsi sfuggire. In Spagna sono sicuri, la Juve stringe per il classe '96 del Barcellona.