Oltre la conferma pubblica di Paratici nei confronti di Pirlo ci sarebbero manovre di mercato che riguarderebbero proprio la panchina bianconera per il prossimo anno. Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, la Juventus starebbe lavorando per riportare a Torino - questa volta come allenatore - Zinedine Zidane. Il problema, però, sarebbe che Zizou avrebbe in mente di diventare il nuovo ct della Francia. Mentre Florentino Perez non si opporrebbe ad un addio del tecnico. Per questo, per convincerlo a riunirsi alla Vecchia Signora, i dirigenti starebbero preparando un doppio colpo: Benzema e Aouar.