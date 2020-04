Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di As, la Juve sarebbe ancora interessata a James Rodriguez, trequartista colombiano del Real Madrid, già la scorsa estate accostato ai bianconeri. L'ex Bayern Monaco non ha convinto in questi mesi Zidane e la Casa Blanca, che starebbe dunque valutando una sua cessione. Sul giocatore è forte l'interesse anche del Manchester United. La Juve per dare qualità alla mediana segue anche Paul Pogba del Manchester United, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, Aouar del Lione e il giovane regista del Brescia Sandro Tonali.