In casa Juve continuano i lavori di riparazione e soprattutto di allestimento della rosa, la quale dovrà essere pronta prima dell’inizio della nuova stagione. Uno dei tasselli da completare è quello legato alla fascia sinistra, con la posizione di Alex Sandro sempre più in bilico e con vari obiettivi finiti nel mirino di Madama. Oltre ai vari Udogie e Emerson Palmieri, in queste ore sarebbe emerso anche un nuovo nome e proviene dalla Spagna. Stando a quanto riportato da Fichajes.net infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi anche su Ferland Mendy che però, ha una valutazione di circa 48 milioni di euro