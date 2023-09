In casa Juve continua a tenere banco il caso Pogba, con le controanalisi che sono state rimandate al 5 ottobre prossimo. Questo, inevitabilmente, costringerà Massimiliano Allegri a virare su nuovi fronti per colmare il vuoto che verrà lasciato dal francese. Così come lo sta facendo la dirigenza, che avrebbe già visionato i profili più interessanti e in queste ore arrivando delle conferme anche dalla Spagna. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, infatti, la Juve starebbe continuando a monitorare con insistenza il profilo di Thomas Partey, ora in forza all'Arsenal.