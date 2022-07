La storia d'amore tra la Juventus e Alvaro Morata sembra destinata a non finire. Dopo il ritorno (momentaneo) de El Canterano a Madrid infatti, l'Atletico avrebbe iniziato a guardarsi attorno per capire se ci siano reali pretendenti per lo spagnolo, anche se al momento non sono giunte offerte ufficiali. Proprio per questo, la Juve non sarebbe mai uscita veramente di scena e stando a quanto riportato anche dal quotidiano spagnolo Marca, sarebbe intenzionata a ritornare all'assalto nei prossimi giorni, soprattutto in virtù della volontà dei Colchoneros di liberarsi di Morata.