In casa Juve si continua costantemente a lavorare sul mercato, soprattutto in ottica della finestra invernale che, potrebbe aprire le porte a dei nuovi scenari. Nuovi, ma anche vecchi, perché stando a quanto sta emergendo in queste ore in Spagna, i bianconeri starebbero pensando nuovamente a Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid. La formula sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.