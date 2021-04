In un mondo calcistico economicamente (e non solo) falcidiato dal Covid-19, sarà il mercato dei parametri zero ad animare l’estate di trattative. Tanti i nomi di primo livello sulla piazza, tra cui Wijnaldum, accostato in Italia principalmente all’Inter. Stando a quanto riporta Marca, però, sul centrocampista del Liverpool ci sarebbe anche la Juventus. Attualmente resta in pole il Barcellona, con Koeman che stravede per l’olandese, più defilati Paris Saint-Germain e Chelsea.