Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la Juventus sta lavorando per portare a Torino anche un nome a sorpresa per il centrocampo. Si tratta di Franck Kessie. Il giocatore milanista è in scadenza e sta cercando una nuova sistemazione, allo stesso tempo stanno proseguendo i contatti per il rinnovo di contratto con il Milan, frenato al momento dalle richieste - definite troppo importanti - del giocatore per allungare il proprio rapporto con il club rossonero.