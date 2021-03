In Spagna accostato il nome di Raphael Varane alla Juventus. Ancora prima che i bianconeri uscissero dalla Champions, a dire la verità. Il quotidiano As, vicino alle vicende del Real Madrid, fa sapere che per le Merengues il difensore centrale è tutt'altro che incedibile. Anzi, il Real è disposto a valutare eventuali offerte per il francese e a sedersi a tavolino per trattare. La stampa spagnola è convinta che la Juve ci stia pensando, la rivoluzione bianconera può portare Varane a Torino.