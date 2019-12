Oggi Wojchiech Szczesny, domani Marc-André Ter Stegen. Il portiere del Barcellona è un nuovo obiettivo della Juventus per l'estate. Come riporta il Mundo Deportivo, infatti, i bianconeri si stanno muovendo su diverse piste e una di queste porta anche a numero 1 blaugrana. L'interesse nei suoi confronti è cresciuto insieme alle sue prestazioni che negli ultimi due anni hanno attratto tutti.



IL COLPO - Marc-André Ter Stegen è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e la Juve sta pensando di al colpo per l'estate. Secondo il quotidiano spagnolo, ci sono anche Bayern Monaco e PSG sul giocatore. La Juve, intanto, mantiene lo sguardo vigile anche su altri profili come Donnarumma del Milan e De Gea del Manchester United, e ha già rinnovato il contratto con Szczesny fino al 2024.