Il mercato dalle parti della Continassa resta sempre la priorità per i dirigenti bianconeri, con molti reparti che hanno bisogno di ritocchi immediati. Quello che ne necessita maggiormente è sicuramente il centrocampo e tra i vari nomi che circolano da tempo, in queste ultime ore se ne starebbe delineando un altro. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As infatti, la Vecchia Signora starebbe pensando ad uno scambio tra Arthur e il centrocampista dell'Arsenal Thomas Partey.