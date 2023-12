In casa Juve si continua sempre a lavorare sul mercato e in queste ore sarebbe emerso un nuovo nome nell'ambiente bianconero. Stando a quanto riportato dal portale iberico Todofichajes.net infatti, la Vecchia Signora starebbe pensando anche a Timo Werner per rinforzare l'organico a gennaio, con il calciatore che sembra essere in uscita dal Lipsia.