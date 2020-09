Lo stallo che sta avvolgendo la trattativa per Luis Suarez avrebbe portato la Juventus a battere altre strade e puntarci con forza. È quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui la dirigenza bianconera avrebbe offerto ben 50 milioni di euro per Alvaro Morata, profilo gradito da Andrea Pirlo. Secco no dell’Atletico Madrid, che ritiene incedibile il suo centravanti a meno del pagamento della clausola rescissoria di 150 milioni. Il nazionale spagnolo vedrebbe di buon occhio un suo ritorno nella Torino bianconera, ma a queste cifre non se ne parla.