La Juventus di Andrea Pirlo prende forma. A breve ricomincerà la stagione, con la preparazione atletica in vista del 19 settembre, data del primo calcio d'inizio della Serie A 2020/21. Il tempo stringe e anche le valutazioni di mercato vanno accelerate, alla ricerca dei colpi giusti e degli investimenti con due obiettivi principali: liberarsi degli esuberi e abbassare l'età media della squadra. Una missione ribadita nelle sei ore di incontro tra il nuovo tecnico e la dirigenza.



MISSIONE - Dopo Matuidi partiranno Higuain e Khedira, ma potrebbero salutare anche Douglas Costa, Bernardeschi, Rugani, Perin e De Sciglio. La crisi provocata dal COVID-19 impone di fare soldi e toccherà qualche sacrificio, perciò si parla anche di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. L'entourage del portoghese ha già smentito le voci che lo portano alla ricerca di un nuovo club, legandosi ancora alla Juve, ma anche l'argentino non sembra destinato a partire. Lo scrive As, che spiega come la Juventus abbia già confermato alle persone vicine a Dybala che non è nella lista dei partenti, sorprendendolo con questa notizia. L'attaccante è stato fondamentale nel complicatissimo percorso con Sarri, firmando 17 gol e 14 assist in 46 partite, chiosano dalla Spagna, assicurando che Dybala è pronto ad iniziare la sua sesta stagione alla Juventus e non pensa a cambiare squadra, specialmente in un mercato così complicato. Resta il nodo rinnovo.