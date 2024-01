Il mercato invernale sta già regalando dei colpi di scena inaspettati e in casa Juve si può prendere nota di quelli che sono stati i primi acquisti della dirigenza bianconera. I nomi in questione sono quelli di Djalò e Adzic, attesi nei prossimi giorni a Torino per sottoporsi alle visite mediche. In queste ore però sta emergendo una nuova notizia di mercato e proviene dalla Spagna, perché stando a quanto riportato da El Nacional, la Juve avrebbe definitivamente abbandonato la pista che porta al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, che i Blancosa valutano circa 10 milioni di euro.