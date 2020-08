Stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus avrebbe messo nel mirino Luis Alberto, faro del centrocampo della Lazio affine alle esigenze tecniche del nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Difficile che Lotito lo lasci partire a meno di un’offerta irrinunciabile, anche alla luce del nuovo colpo Champions in arrivo nella Capitale: è fatta per David Silva, fantasista del Manchester City che si trasferirà in biancoceleste e parametro zero.