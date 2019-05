Samuel Umtiti contava di essere un giocatore chiave nel progetto del Barcellona di Valverde: così non è stato - anche a causa di un grave infortunio subito a ottobre - e allora il centrale francese potrebbe lasciare la Spagna dopo tre stagioni. Ad aumentare le probabilità di un trasferimento c’è il mercato blaugrana in entrata, che dovrebbe portare un innesto importante per la retroguardia (Matthijs de Ligt in prima fila). Secondo Don Balón, tra i club interessati a Umtiti quello che ha insistito di più nelle ultime settimane è la Juventus: il problema è la valutazione del giocatore, che tocca gli 80 milioni di euro.