Fabian Ruiz sta sorprendendo tutti al Napoli, dopo essere arrivato dal Betis nell'estate di mercato del 2018. Il centrocampista classe '96, grande protagonista anche con la Nazionale spagnola, è tra le rivelazioni di Serie A e anche la Juventus, secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, avrebbe messo gli occhi su di lui. Su Ruiz è forte la concorrenza del Barcellona, ma Maurizio Sarri lo vorrebbe fortemente in bianconero, come riportato dalla fonte.