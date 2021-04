La Juventus ha una strategia chiara per Ousmane Dembélé, esterno del Barcellona finalmente diventato protagonista in questa stagione. È quanto riportano dalla Spagna, in particolare Sport, secondo cui il club bianconero vorrebbe far leva sul contratto del francese, che scadrà nel 2022. Segnali di rinnovo non ce ne sono, per questo il Barça vorrebbe cederlo a circa 50 milioni di euro nel prossimo mercato estivo, per evitare poi di perderlo a zero. La Juve vorrebbe proprio puntare su questo scenario, aspettando l’anno prossimo per accaparrarselo gratuitamente.