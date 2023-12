L’emergenza legata all’attacco è un problema da risolvere in casa Juve, con i dirigenti bianconeri che si stanno interrogando se sia il caso di proseguire l’avventura con Dusan Vlahovic o se, invece, bisognerà cederemo a fronte di un’offerta interessante. Nel frattempo, la Vecchia Signora continua a guardarsi attorno per trovare l’eventuale sostituto e stando a quanto riportato dal giornale spagnolo Marca, il candidato ideale potrebbe essere Jovan Mijatovic, attaccante classe 2005 in forza alla Stella Rossa.