Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano da sempre molto vicino alle vicende del Barcellona, i bianconeri ci hanno provato ben due volte nella passata estate, l'ultima con un affare last minute. Il tutto dopo aver tentato l'assalto nel momento del suo addio al Manchester City. Lui, però, aveva preferito raggiungere l'amico Messi al Barça e fino alla partenza della Pulce tutto è andato per il meglio. Poi la grande delusione, l'addio al Barcellona e i dubbi per Aguero. Il corteggiamento della Juve c'è stato e la società avrebbe provato a convincerlo con "argomenti importanti", ma lui aveva già deciso di dare seguito alla prima scelta: il forte inserimento da parte della Juventus, che avrebbe presentato al giocatore e al suo entourage due offerte per l'attaccante albiceleste, non è andato a buon fine e lui ha deciso di declinare.