Nome a sorpresa per il post-Sarri. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Don Balon, il nome più caldo per il futuro in caso di addio a Maurizio Sarri è quello di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell'Atalanta e storico ex bianconero. Gasperini ha allenato le giovanili della Juve in passato e in caso di esonero di Sarri ci sarebbe pure lui tra i possibili successori del toscano. Gli altri nomi che circolano sono quelli di Simone Inzaghi, Paulo Sousa e addirittura Andrea Pirlo.