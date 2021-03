1









La Juve ha chiuso il primo acquisto del suo calciomercato estivo. In Spagna sono sicuri: ecco il primo rinforzo, si tratta di Houssem Aouar. Il classe 1998 del Lione, secondo quanto racconta todofichajes.com, è al centro della trattativa tra i club, ma i bianconeri avrebbero dato una forte accelerata per il suo acquisto: costo 40 milioni di euro, oltre alla cessione del cartellino di Mattia De Sciglio, già in prestito in Francia. Fonti nazionali frenano, in Spagna invece sostengono sia già tutto fatto.