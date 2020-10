“La Juventus teme Messi”. Così il quotidiano spagnolo Sport titola un articolo, in cui spiega quali sono i principali pericoli derivanti dalla presenza in campo dell’alieno Messi: “Alla Juventus credono che Messi sia sottotono e che nella partita di mercoledì possa ritrovare la sua versione migliore. Sarà la grande risorsa della squadra di Ronald Koeman, che dovrà guadagnare i tre punti e continuare a guidare il girone. Leo sta giocando in diverse posizioni, da esterno destro, dal falso nueve e da trequartista. Diverse posizioni in modo Che Messi possa avere la libertà di decidere in qualsiasi momento.