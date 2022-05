In Spagna sono sicuri, di quello che sarà il futuro di Alvaro Morata. Infatti, secondo quanto scrive Marca: "La Juventus ha comunicato oggi ad Álvaro Morata che non si avvarrà della clausola di recompra prevista dal contratto di prestito dell'attaccante con l'Atlético de Madrid. La squadra italiana avrebbe dovuto pagare 35 milioni di euro per l'arrivo dello spagnolo a Torino, una cifra che non pagherà".