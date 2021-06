Il calciomercato della Juventus girerà intorno a Cristiano Ronaldo. È inevitabile: se CR7 dovesse andarsene, i bianconeri avranno a disposizione nuove risorse economiche per intervenire in maniera pesante nel cercare un sostituto. Se dovesse rimanere, invece, bisognerà puntellare, cercando calciatori che possano essere complementari al campione di Madeira. Secondo quanto riporta Don Balon, in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, la Juventus punterebbe forte su Gabriel Jesus, con il benestare di Allegri. Il Manchester City e Guardiola, intanto, starebbero pensando a Harry Kane per l'attacco, propri oal posto di Gabriel Jesus.