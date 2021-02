In Spagna c'è una fonte di nome El Chiringuito da seguire se si vuole restare vicini alle vicende della Real casa madridista. Una fonte che ha appena lanciato un'indiscrezione sul mercato degli allenatori riguardante la Juventus: pare che il club bianconero abbia contattato l'attuale tecnico del Madrid, ed ex campione bianconero, Zinedine Zidane, in vista della prossima stagione. Secondo la ricostruzione degli spagnoli, Zidane lascerà probabilmente il Real in estate ed è seguito sia dalla Juve che dalla Francia in ottica nazionale. Andrea Pirlo deve dunque preoccuparsi? Per il momento no, dato che gode della fiducia della società. Ma nel calcio non si può mai dire...