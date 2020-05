E se non dovesse arrivare Arthur? La Juve ci ha provato: come raccontato dal Mundo Deportivo, i bianconeri hanno chiesto il francese Ousmane Dembélé. Nonostante l'infortunio (e qualche comportamento certamente discutibile), il 23enne continua ad attirare le attenzioni di mezza Europa, Juventus compresa.



TUTTI I NOMI - Messi, Griezmann, Suarez. Poi Dembélé, Ansu Fati e Braithwaite. Alla fine? Probabile che arrivi anche Lautaro Martinez. Dunque, qualcuno dovrà partire. E dovrà essere qualcuno di grosso. Ecco perché la Juve ha fiutato l'affare, consapevole di avere un rapporto di tutto rispetto con i blaugrana. Nelle chiacchierate, secondo quanto raccontano in Spagna, oltre a Pjanic sono entrati anche De Sciglio, Cuadrado e Douglas Costa. Poi Bernardeschi. "Attenzione a quanto accade con Dembélé...".