Il summit tra FC Barcelona e Juventus, tenutosi ieri a Barcellona, in presenza del direttore sportivo italiano Fabio Paratici, è servito a mettere sul tavolo diversi nomi. Come scrive il Mundo Deportivo, il dirigente della Juve ha chiesto al Barcellona informazioni in merito a Ousmane Dembélé. Interessamento per il francese che nasce dalla volontà di sostituire Paulo Dybala, che il Psg non molla.



Nelle ultime ore il Barcellona ha pubblicato un comunicato sulle sue condizioni di salute: ​Dembelé ha riportato "una rottura fibrillare del bicipite femorale della coscia sinistra". Infortunio che lo terrà fuori per 5 settimane.