L'asse Barcellona-Italia scalda e domina le prime pagine dei giornali sportivi spagnoli. Pjanic, De Sciglio ma non solo, con la Juve che sonda un centrocampista. Sport, molto vicino alle vicende blaugrana, spiega come l'affare possa strutturarsi facilmente, visto che la Juve sta già trattando l'arrivo di Todibo e uno tra Rakitic, Arthur e Arturo Vidal. Ma c'è stato anche un sondaggio per De Jong, scrive il quotidiano, ma il Barça ha chiuso le porte, nonostante una prima stagione tra alti e bassi. Secondo Marca, invece, è Semedo la chiave per gli affari con la Juve.