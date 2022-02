La Juventus nel mercato estivo vorrebbe portare a Torino il difensore dell'Atletico Madrid Renan Lodi, ma non solo, vorrebbe anche trattenere Alvaro Morata. Come riporta Elgoldigital la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto 30 milioni di euro per poter arrivare ad entrambi. Difficile che i Colchoneros accettino di trattare Lodi a quelle cifre, tuttavia per Morata potrebbe essere ragionevole.