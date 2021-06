Per aggiustare il centrocampo, la Juventus si guarda alle spalle. In Spagna ne sono certi, i bianconeri sarebbero davvero intenzionati a riportare Pjanic a Torino, dove ritroverebbe mister Allegri con cui esiste un rapporto di stima e fiducia reciproca. A riportarlo è il portale spagnolo todofichajes secondo cui i bianconeri sarebbero l'unico club sulle tracce del centrocampista, esubero del Barcellona. Le ipotesi per l'acquisto sono due: una formula di prestito oppure uno scambio. In quest'ultimo caso, la società blaugrana vorrebbe inserire Bentancur nella trattativa.