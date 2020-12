La sessione di mercato di gennaio, come solitamente accade, sarà caratterizzata dalle occasioni: calciatori in scadenza di contratto o, magari, finiti ai margini delle proprie squadre di appartenenza. Per la Juventus è sempre stato così, raramente a metà stagione la società bianconera ha scelto di operare una rivoluzione nella rosa; più che altro si lavora per puntellare alcuni reparti rimasti scoperti. Secondo quanto riporta ​TodoFichajes.com, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti con il Chelsea per acquisire in prestito, fino a fine stagione, il difensore ex Roma, Antonio ​Rüdiger.