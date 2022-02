Nonostante nella sessione invernale del mercato sia stata ampiamente dominata dalla Juve, la società della Continasse sembra continuare ad essere il club più attivo sul fronte trattative. Anche ora che tutto tace e resta piatto, c'è la sensazione che si stia lavorando sotto traccia per effettuare altri colpi ad effetto tra giugno e agosto. In queste ore sarebbe stato accostato un altro nome alla Vecchia Signora e la notizia arriva dalla Spagna. Stando a quanto riportato dal portale iberico Todofichajes.com infatti, la dirigenza piemontese avrebbe individuato in Youri Tielemans un opzione possibile da poter conseganre a Massimiliano Allegri. Ovviamente, al momento si tratta solo di un indiscrezione, ma da qui alla prossima estate potrebbero delinearsi nuovi scenari.