Stando a quanto riportato da Fichajes.net, la Juventus sarebbe sulle tracce di Jan, portiere sloveno attualmente all'Atletico Madrid. L'estremo difensore dei Colchoneros potrebbe partire a parametro zero: ha il contratto in scadenza nel 2023, e sono tre le possibili destinazioni future per l'estremo difensore 29 enne. La prima prevede la permanenza in Liga, poiché cercato dal Barcellona; la seconda lo porterebbe al Bayern Monaco, a contendersi il posto con Manuel Neuer. La terza potrebbe invece essere la Juventus: il post Szczesny può essere suo.