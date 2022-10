Nonostante il momento sia proibitivo, il mercato resta sempre attivo e più che mai aperto ad intavolare nuove o 'vecchie' trattative. Proprio per questo non cessano le voci che accostano il calciatore del Real Madrid Marco Asensio alla Juventus. Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico As infatti, Madama starebbe pensando al fantasista spagnolo per sopperire alla partenza di Di Maria nella prossima stagione.