Nonostante questa sia la settimana dedicata alla Champions League, le voci di mercato che vedono coinvolti i club dei maggiori 5 campionati europei sembrano non cessare, neanche ora che è tutto in fase di stallo da quasi più di un mese. In casa Juve, nelle ultime ore sta ritornando di moda un nome già noto al club della Continassa e si tratta dell'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. Per il giocatore Azzurro era già stato fatto un sondaggio nella scorsa estate ma che, non ha portato poi ad ulteriori sviluppi. Sviluppi che invece potrebbero nascere nel giro dei prossimi mesi, perche stando a quanto riportato dal portale iberico Fichajes.net, i bianconeri sarebbero disposti a versare circa 25 milioni di euro nelle casse dei neroverdi.