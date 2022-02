La prima uscita ufficiale della nuova Juve targata Dusan Vlahovic ha portato i risultati sperati, oltre a 3 punti che potrebbero rivelarsi pesantissimi in ottica Champions, soprattutto in virtù del k.o interno dell'Atalanta che, ha spianato la strada per il sorpasso dei bianconeri. Juve che intanto continua a lavorare duramente sul mercato e la sensazione è che in estate il colpo da 90 possa arrivare a centrocampo. L'arrivo di Zakaria ha portato grande entusiasmo in tutto l'ambiente ma le partenze di Bentancur, Ramsey e Kulusevski costringeranno la Vecchia Signora a mettere mano al portafogli nella prossima sessione. In quest'ottica, uno dei nomi che circola da tempo dalle parti della Continassa è quello del laziale Milinkovic Savic che in queste ore sembra riprendere quota. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net infatti, la Juve starebbe valutando attentamente la situazione per tentare il colpo a giugno ma dovrà vedersela con la folta concorrenza e sul 'Sergente', oltre ai bianconeri, ci sono anche Inter, Milan, Manchester United e Psg.