Ronaldo, Dybala e Morata. Un reparto offensivo al completo in dubbio per la prossima stagione, chi per un motivo, chi per un altro. Così, la dirigenza della Juventus sonda il mercato e, stando a quanto riporta Don Balon, resta viva l’ipotesi Giroud. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Chelsea e si tratterebbe di un ritorno di fiamma dopo i corteggiamenti dell’anno scorso. In attesa di conoscere come sarà formato il prossimo attaccante della Juve, il nome di Giroud è sempre di attualità.